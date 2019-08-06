مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني: لم تكن البحرية أصغر مما هي عليه حاليا

أشار مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" التقليص الفعلي للبحرية الألمانية في الماضي، في ظل النقاش القائم حاليا حول الاستعانة بالجيش الألماني في الخليج.

وقال هانز-بيتر بارتلس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "لم تكن البحرية أصغر مما هي عليه حاليا مطلقا... على الورق لم يتم نزع السلاح من البحرية أبدا. كان لديها، ومن المفترض أن يكون لديها 15 فرقاطة دائما. إننا بعيدون عن ذلك في الوقت الحالي"، ومع ذلك أكد بارتلس ضرورة تحديد أولويات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

واعتبرت زيمتيه مولر السياسية المعنية بشؤون الدفاع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم القيام بمهمة في الخليج "من الناحية المادية البحتة"، "أمرا قابلا للتحقيق بالطبع؛ لأنه يمكن للبحرية القيام بذلك".

وأضافت في تصريحاتها لمجموعة "فونكه" أن جنود البحرية مدربون على أعلى مستوى ولديهم خبرة جيدة وناجحون –"عندما تبحر السفن"، وتابعت: "الحقيقة هي: أننا لدينا البحرية الأصغر ذات عدد محدود للغاية من السفن، قياسا بسيناريوهات المهمة المطالبين بها".

وحذرت الاشتراكية الألمانية من أن أي وجود عسكري كبير في الموقع ينطوي على خطر نشوب حرب عن طريق الخطأ، لذا شددت على ضرورة العمل على الحد من الوجود العسكري هناك، وقالت: "إذا تم التوصل لإجراء أوروبي مشترك، ستقدم ألمانيا بالتأكيد إسهامها أيضا- ولكن الشرط الأساسي هو تكاتف أوروبي في صيغة تفويض أوروبي".