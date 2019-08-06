استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

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قدم السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان اليوم الثلاثاء استقالته إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة "سولت ليك تريبيون" إن هانتسمان يعتزم العودة إلى ولاية "يوتاه" للترشح لمنصب حاكم الولاية .