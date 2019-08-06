 استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 7:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 6:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 6:31 م

قدم السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان اليوم الثلاثاء استقالته إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "سولت ليك تريبيون" إن هانتسمان يعتزم العودة إلى ولاية "يوتاه" للترشح لمنصب حاكم الولاية .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك