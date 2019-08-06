السبت.. طلاب الشهادات الفنية يبدأون تسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني ولمدة أسبوعين

60 % حد أدنى لطلاب الدبومات الفنية.. و75% لطلاب المدارس الفنية الصحية



يعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول.

وقررت وزارة التعليم العالي، بدء تسجيل رغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من السبت المقبل، وحتى 31 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أمس، إنه تقرر قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3 - 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية الدور الأول 2019.

وأكدت أنها تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

واشترطت الوزارة حصول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق على نسبة مئوية 60% فأكثر من المجموع، و75% دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية.

كما اشترطت حصول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، وكذلك دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي على 60% فأكثر.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس المتقدمة التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق، نظام الـ5 سنوات، وكذلك دبلوم السالزيان الدون بوسكو، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، مركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات 75 % فأكثر.

ونوهت بأن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.