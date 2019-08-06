الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس عيد الأضحى وتوجه تحذيرا وحيدا للمواطنين

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك (السبت 10 أغسطس حتى الأربعاء 14 أغسطس) سيكون معتدلا على السواحل الشمالية حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وحذر عبدالعال - في بيان له اليوم - من إمكانية تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية غير أنه أكد أن مستوى الرؤية سيسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان، ناصحا المواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة على السواحل الشمالية، وما بين 36 إلى 38 درجة على الوجه البحري والقاهرة، وما بين 38 إلى 40 درجة على شمال الصعيد، وما بين 40 إلى 42 درجة على جنوب الصعيد وما بين 38 إلى 40 درجة على جنوب سيناء.

وتوقع عبدالعال أن تشهد الأراضى المقدسة (مكة –المدينة المنورة) خلال فترة العيد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا هناك حيث إنه من المرجح أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 42 إلى 44 والصغرى ما بين 28 إلى 30 درجة.