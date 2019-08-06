مفوضية اللاجئين قلقة إزاء إقرار برلمان إيطاليا قانونا يعاقب المنظمات غير الحكومية

أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد إزاء إقرار البرلمان الإيطالي نسخة إضافية لمرسوم أمني يفرض عقوبات مشددة على السفن والأشخاص الذين يقومون بعمليات بحث وإنقاذ في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن فرض عقوبات متعددة على الأطراف غير الحكومية المنخرطة في عمليات البحث والإنقاذ قد يعرقل هذه التحركات في البحر، خاصة وأن عمل الدول الأعضاء قد تراجع إلى حد كبير في هذا المجال.

ووفقا للبيان، فإن الهيئة الأممية ترى أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورا لا يستهان به في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا فلا ينبغي تجريم أو وصم أنشطة الأطراف التي تتحرك بدوافع التضامن والإنسانية.

وناشدت المفوضية السلطات المعنية في أوروبا بعدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين يتم انقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، بسبب الوضع الأمني المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

ودعت المفوضية الدول الأوروبية إلى البناء على المناقشات الأخيرة في باريس لوضع آلية مؤقتة للتقاسم في من يتم انقاذهم، مبنية على المسؤولية والمصالح المشتركة.

يُذكر أن مجلس الشيوخ الايطالي صادق - مساء أمس - على النسخة الثانية من المرسوم الأمني، الذي يستهدف بالأساس الهجرة غير النظامية وسفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات الإنقاذ، وبمقتضى المرسوم الذي أقره مجلس النواب في نهاية الشهر الماضي وأصبح قانونا بتصويت أمس، يحق لوزير الداخلية الإيطالي تقييد أو حظر دخول أو عبور السفن في المياه الإقليمية لأسباب أمنية، كما يفرض القانون غرامة تتراوح ما بين 150 ألف يورو إلى مليون على قبطان السفينة في حالة انتهاك حظر الدخول أو العبور أو التوقف في المياه الإقليمية الإيطالية، فضلاً عن عقوبة إضافية تتمثل في الاستيلاء على السفينة.