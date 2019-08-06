التخطيط: عدم توجيه الدعم للفئات المستحقة أدى إلى زيادة نسبة الفقر

قال أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، إن عدم توجيه الدعم بشكل صحيح إلى الفئات الأكثر احتياجًا أدى إلى زيادة نسبة الفقر بمصر.

وأضاف في لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن معالجة هذه الظاهرة تتم على المدى القصير بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من خلال المبادرات التي تطرحها الحكومة كمبادرة حياة كريمة، وتكافل وكرامة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بأسلوب علمي يقوم على تحديد محددات الفقر بدقة في مصر، مؤكدًا أن الانخفاض الحادث بمعدل الفقر في منطقة الصعيد، يرجع إلى جهود الحكومة بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية بهذه المناطق.

وأوضح أن نسبة الفقر قد يحدث بها انخفاض طفيف دون قدرة على تحديد نسبة معينة، متابعًا: «معدلات الفقر منذ التسعينيات وحتى الآن في ارتفاع مستمر، حتى في وقت زيادة النمو الاقتصادي عام 2007، معدل الفقر لم يتغير أو ينخفض».