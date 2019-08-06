أعضاء بلجنة فض المنازعات بالبرلمان الإفريقي يطالبون بتشريعات جديدة لتعزيز التعاون في مجال المياه

أكد عدد من النواب المشاركين في اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب برئاسة عبدو بكار كون صديقي، على أهمية التوصل إلى تشريعات موحدة وتبادل الخبرات، لتعزيز التعاون المشترك في مجال المياه وتفعيل فرص الاستثمار لا سيما في المجال الزراعي.

وطالب النائب نور الدين قربال عضو البرلمان الإفريقي عن دولة المغرب، لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي بالعمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه في القارة الإفريقية، وتوحيدها في تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الإفريقي.

وأكد قربال ضرورة التفكير في ندرة المياه وكيفية تدبيرها والعمل على تحقيق ذلك من خلال رؤية واضحة..لافتا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا استراتيجيا أيضا فيما يخص الحلول المتعلقة بالمياه المشتركة بين البلدان الإفريقية.

وعقب نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون المياه السفير ياسر سرور بأن تعزيز العمل المشترك في مجال المياه يتطلب إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.

ونوه سرور بمقترح طرحه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بشأن إنشاء تجمع للبرلمانيين في دول حوض النيل..لافتا إلى أن هذا المقترح يصب في مصلحة التعاون المشترك كما يهدف لتفعيل فرص الحوار على كافة المستويات، وتعزيز التعاون كذلك بين المجال الخاص.

ومن جهتها..أكدت النائبة الأوغندية موريس أورجينجا لاتيجو أهمية الاستثمار المصري في المجال الزراعي في أوغندا ..قائلة :"بحيرة فيكتوريا ستدفعنا جميعا للتقارب من خلال الاستخدام العملي للمياه".

وشددت لاتيجو على أهمية تبادل الخبرات التشريعية لتعزيز فرص التعاون المشترك في المجالات التي تعزز العمل بين دول القارة الإفريقية، لا سيما في مجال الاستثمار الزراعي.

وعقب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه السفير ياسر سرور بأن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في مجال الاستثمار الزراعي ..منوها بإنشاء مجزر في أوغندا وإعداد مجزر آخر في إطار تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

ومن جهتها ..طالبت النائبة لواد كاسنجو عضو البرلمان الإفريقي عن دولة ناميبيا بوضع قانون نموذجي لحسن إدارة المياه والاستخدام المشترك .. لافتة إلى أهمية أن يكون هناك تعاون مصري مع ناميبيا للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حفر آبار المياة الجوفية والنفاذ إليها.

كما طالبت كاسنجو بضرورة وضع قضية تغير المناخ على أجندة الاتحاد الإفريقي كونها تأتي على رأس التحديات التي تواجه إفريقيا والتي تستدعي البحث عن بدائل لمياه الأمطار لا سيما في البلدان التي تعتمد عليها..مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ناميبيا تنتج أفضل أنواع اللحوم في العالم، إلا أن المرزاعين عانوا على مدار عامين من الجفاف الذي ضرب البلاد بسبب ندرة الأمطار.

ومن جانبه ..قال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي عبدو بكار كون صديقي : إن مقترحات أعضاء اللجنة حول قضية المياه سيتم تضمينها في البيان الختامي مع إمكانية عقد اجتماعات مشتركة بشأنها مع لجان برلمانية أخرى معنية مثل لجنة الزراعة لبحث هذه المسألة من جميع جوانبها ورفع تقرير بشأنها إلى الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي.