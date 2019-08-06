الصين: احتجاجات «هونج كونج» تدفع المنطقة إلى حافة وضع خطير للغاية

قال المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) يانج قوانج "إن الفوضى يجب آلا تستمر في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة"، محذرا من أن الاحتجاجات تدفع المنطقة إلى حافة وضع خطير للغاية.

وأضاف قوانج - في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين اليوم الثلاثاء - إن 461 شخصا أصيبوا في اشتباكات هونج كونج منذ شهر يونيو الماضي، وانخفضت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية منذ بدء الاحتجاجات هناك.. داعيا إلى بذل كافة الجهود لإنهاء العنف وإعادة النظام إلى المنطقة الإدارية الخاصة (هونج كونج).

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، حثت - في وقت سابق - واشنطن على التوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج، مؤكدة أنه لا ينبغي لأحد الاستهانة بعزم الصين الثابت على تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على الرخاء والاستقرار هناك.

وأوضحت يينج - تعقيبا على خطاب وجهه بعض المشرعين الأمريكيين إلى وزيري الخارجية والتجارة الأمريكيين يرفضون فيه وصف مظاهرات هونج كونج بأنها "أعمال شغب" - أن المتطرفين شقوا طريقهم إلى المبنى التشريعي ومكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالعصي الحديدية، وخربوا المرافق العامة، وعطلوا حركة المرور، وخزنوا سلعا خطيرة وأسلحة هجومية بشكل غير قانوني، وهاجموا أفراد الشرطة بآلات قاتلة وضربوهم، حتى أنهم قضموا أصابعهم، كما شوهوا الشعار والعلم الوطنيين.

وأكدت أن المتظاهرين عبروا خط التظاهر السلمي وحرية التعبير، ودهسوا بشدة حكم القانون، وهددوا سلامة السكان المحليين وممتلكاتهم وانتهكوا أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ومثل هذه الأمور لا يمكن السكوت عليها".