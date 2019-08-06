رئيس البعثة الطبية: نتابع الحالة الصحية للحجاج المصريين على مدار الـ24 ساعة

•أكثر من 36 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة.. ولم نرصد أمراض معدية أو وبائية







قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحجاج المصريين، إن البعثة الطبية تتابع الحجاج المصريين على مدار 24 ساعة، لافتَا إلى أن البعثة افتتحت 37 عيادة، منهم 33 في مكة، و4 عيادات في المدينة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن فرق البعثة سواء الفريق الوقائي أو عيادات أو مستشفيات، على جاهزية تامة لاستقبال الحجاج المصريين، لافتًا إلى تردد 36 ألف و176 حاجا على عيادات البعثة.

وأوضح أن هناك 40 حاجًا مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، معقبًا: «لم نرصد أي نوع من الأمراض المعدية أو الوبائية، وحالات الحاج في المستشفيات نتيجة لبعض الكسور والالتواءات في الكاحل، وقرح المعدة، وارتفاع ضغط الدم وأمراض قلب، وهناك متابعة مستمرة للحالات».