أمين عام الناتو: نوشك على إبرام اتفاق سلام أكثر من أي وقت مضى في أفغانستان

أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أنه توجد الآن فرصة حقيقية لإحلال السلام في أفغانستان.

وقال ستولتنبرج - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء - "نرى الآن فرصة حقيقية لتحقيق السلام في أفغانستان، ونوشك على إبرام اتفاق سلام أكثر من أي وقت مضى".

وأكد ستولتنبرج أن الناتو يدعم بقوة كل الجهود التي ترمي لإيجاد حل تفاوضي.

وفي الوقت ذاته، أعرب الأمين العام للناتو عن امتنانه لرئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، لقرارها بتمديد نشر قوات نيوزيلندية في بعثة التدريب التابعة للناتو، موضحًا أن المدربين النوزيلنديين في أكاديمية الدفاع التابعة للجيش الوطني الأفغاني في كابول يساعدون الأفغان على خلق الظروف الملائمة لإحلال السلام، ومنع أفغانستان من أن تصبح ملاذًا آمنًا للإرهاب الدولي مجددًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع أرديرن أمس الاثنين.