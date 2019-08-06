السودان يوجه دعوات المشاركة فى حفل التوقيع النهائى للإعلان الدستورى

ــ قوى «الحرية والتغيير»: صلاح قوش مطلوب للعدالة ولن ينضم للمجلس السيادى.. وتقرير: توافق حول تولى عبدالله حمدوك رئاسة الوزراء

ــ دعوات حزبية للحوار مع الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية قبل توقيعها وتأجيل إعلان الحكومة لمدة شهر

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، عن تسليم عدد من الرؤساء والمنظمات الدولية الدعوات لحضور مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على الإعلان الدستورى بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى «الحرية والتغيير» المقرر فى 17 أغسطس الجارى، مشيرة إلى بدء الإعداد والترتيبات للاحتفال.

وقال مصدر دبلوماسى مطلع بوزارة الخارجية لـ«المركز السودانى للخدمات الصحفية»، إن الدعوات وُجِّهت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، أورسولا فون دير لاين ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى، ووزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد ووزير الدولة بالخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، ووزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والصينى وانج يى، وعدد من الدول أبرزها السعودية والبحرين والكويت ومصر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية كونت لجنة للبروتوكول ومراسم الاحتفال واستقبال الضيوف والمرافقين لهم.

ووقع المجلس العسكرى وقادة الاحتجاج، الأحد الماضى، فى الخرطوم بالأحرف الأولى الإعلان الدستورى الذى يشكل مع الاعلان السياسى المبرم سابقا، اتفاقا شاملا حول مرحلة انتقالية تصل إلى 39 شهرا، تنتهى بالانتخابات.

ومن المقرر إعلان تشكيل مجلس السيادة فى 18 أغسطس، ثم إعلان اسم رئيس الوزراء فى 20 من الشهر ذاته، وأخيرا تشكيل الحكومة الانتقالية فى 28 من الشهر نفسه.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة «الراكوبة» السودانية نقلا عن مصدر عسكرى مطلع، أن الفريق ركن شمس الدين كباشى، والفريق ركن ياسر العطا سيكونا عضوين فى المجلس السيادى، بجانب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى».

وتابع المصدر أن الشخصية الخامسة سيتم اختيارها من بين أعضاء المجلس العسكرى الثلاثة المتبقين الفريق أول ركن جمال عمر، الفريق أول طيار صلاح عبدالخالق واللواء بحرى إبراهيم جابر».

وأوضح المصدر أن متطلبات المرحلة المقبلة تقضى بوجود الكباشى والعطا، لافتا إلى أن الشخصيتين المتبقيتين من أعضاء المجلس العسكرى السبعة سيشغل أحدهما منصب مستشار، فيما يشغل الثانى منصب وزير الدفاع، ولم يكشف المصدر عن هوية الشخصيتين.

من جانبه، قال القيادى بقوى الحرية والتغيير، وجدى صالح إن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش لن يكون عضوا فى المجلس السيادى ولن تقبل قوى الحرية والتغيير بذلك مطلقا، مشيرا إلى أن قوش مطلوب للعدالة لارتكابه جرائم (لم يحددها) إبان رئاسته لجهاز الأمن، وفقا لصحيفة «الانتباهة» السودانية.

ونفى صالح وجود طلب أمريكى لضم قوش للمجلس السيادى، مؤكدا أن قوى الحرية والتغيير لم تتلقَ ضغطُا ولن تستجيب لأيّة ضعوط إقليمية ولا دولية، ولن تستجيب سوى لصوت الشارع.

إلى ذلك، نقلت «الراكوبة» عن مصادر مطلعة القول إن مكونات قوى الحرية والتغيير حسمت اختيارها لرئيس الوزراء فى شخص عبدالله حمدوك، الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وستقدم 3 مرشحين لمجلس السيادة من جملة الأعضاء الـ5 المنصوص عليهم فى اتفاق الإعلان السياسى، وربما تترك المقعدين المتبقيين لتمثيل الحركات المسلحة.

ودعت قيادات بحزب الأمة القومى إلى مراجعة الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى بشأن الإعلان الدستورى، وتأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء لاستيعاب ملاحظات الجبهة الثورية.

ورفضت الجبهة الثورية القبول بالوثيقة الدستورية التى وقعتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكرى، قائلة: "إن الوثيقة تجاوزت مبادئ محورية فى أمر السلام ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أى اتفاق سلام قادم".

وأثار هذا الرفض جدلا واسعا فى الأوساط السياسية بعدما أعلنت الثورية أن الخيارات أمامها مفتوحة متهمة قوى الحرية والتغيير بالنكوص عن تفاهمات تمت فى اجتماعات أديس أبابا التشاورية، وفقا لصحيفة «سودان تربيون» السودانية.

وأصدرت قيادات حزب الأمة القومى المشاركة فى اجتماعات أديس أبابا مع الجبهة الثورية بيانا دعت فيه إلى ضرورة الوفاء بما تم فى أديس أبابا مهددة بالاستقالة من الحزب حال تجاهل مطالبها.

وقيادات حزب الأمة القومى التى شاركت فى اجتماعات أديس ضمت كلا من نائب رئيس الحزب، مريم الصادق المهدى، ومساعد رئيس الحزب، صلاح الدين الحاج مناع، وعضو المكتب السياسى، محمد زين عديلة.

وشدد البيان على ضرورة إتاحة الفرصة لقيادات الجبهة الثورية للتشاور مع الآخرين حول تكوين الحكومة واختيار الوزراء، وفقا لما تم التوافق عليه معهم، ومراجعة الفصل الخامس عشر من الإعلان الدستورى الخاص بقضايا السلام الشامل»، كما دعا البيان إلى تأجيل تكوين الحكومة شهرا عن تعيين رئيس مجلس الوزراء.

وحسب الجدول الزمنى المتفق عليه بين قوى التغيير والمجلس العسكرى فإن تعيين رئيس الوزراء يكتمل فى العشرين من شهر أغسطس، على أن يعين الوزراء فى 28 من ذات الشهر.

بدوره، دعا حزب المؤتمر السودانى فى مؤتمر صحفى قوى «الحرية والتغيير» للحوار مجددا مع فصائل الجبهة الثورية قبل التوقيع النهائى على الاتفاق مع المجلس العسكرى.

وقال الأمين العام للحزب خالد عمر: «نؤكد على ضرورة أن توضع ملاحظات الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية فى الاعتبار وأن تنخرط جميع قوى الحرية والتغيير فى حوار مع الثورية قبل التوقيع النهائى على الاتفاق».

يشار إلى أن الجبهة الثورية تضم 3 حركات مسلحة، هى «تحرير السودان» (تقاتل الحكومة فى إقليم دارفور/غرب)، و«الحركة الشعبية / قطاع الشمال»، بقيادة مالك عقار (تقاتل فى ولايتى جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و«العدل والمساواة»، التى يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل فى إقليم دارفور.