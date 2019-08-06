بورصة الكويت الأولى خليجيا من حيث الأداء السنوي

كشف تقرير كويتي، اليوم الثلاثاء، عن أن البورصة الكویتیة تقدمت على البورصات الخليجیة من حيث الأداء السنوي منذ بدایة العام لتصبح في المركز الأول، بعد أن واصل مؤشر السوق الأول تفوقه مسجلا مكاسب بلغت 5.7 في المئة خلال شهر یولیو الماضي لیصل إجمالي أدائها للعام إلى 28 %.

وقالت شركة الوطني للاستثمار، في تقرير بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، إن أداء أسواق دول مجلس التعاون كان ایجابیا في معظمه باستثناء السوق السعودية إذ ارتفع "ستاندرد اند بورز" لأسواق الخلیج خلال شهر يوليو بنسبة 0.62 %.

وأضاف التقرير أن بورصة البحرین جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة 15.7 %، ثم حل سوق دبي في المرتبة الثالثة بنسبة 15.3 %.

وذكر التقریر أن مؤشر تداول السعودي تراجع بنسبة 1.01 %، وفي الإمارات كانت دبي الأفضل أداء لشهر یولیو الماضي في دول التعاون، إذ ارتفعت بنسبة 9.77 %، تلتها سوق أبو ظبي بنسبة 6.70 % مدعومة بأرباح البنوك القوية.

وأضاف أن سوق البحرين المالي حل بالمرتبة الثالثة من حيث الأداء مرتفعة بنسبة 5.2 %.

وتأسست شركة الوطني للاستثمار عام 2005، وتعمل من خلال شبكة أعمال إقليمية تتوزع في كل من الكویت والسعودیة والإمارات والبحرین وتركیا ومصر ومع أكثر من 158 خبیرا استثماریا.