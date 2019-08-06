روحاني يزور وزارة الخارجية ويشيد بـ«ظريف»

زار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، مقر وزارة الخارجية، حيث أشاد بالوزير محمد جواد ظريف، بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول :"عندما يتكلم وزير الخارجية في المحافل الخارجية فهو يتكلم باسم جميع الشعب وليس باسم حزب أو تيار".

وأشاد روحاني بظريف قائلا :"ظريف مجتهد وأمين، لأنه يطبق ما يطلبه منه النظام، وإن كان يختلف معه في بعض الأمور".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية على ظريف الأربعاء الماضي، في خطوة غير معتادة للغاية من شأنها أن تقطع قناة تواصل محتملة بين الجانبين.

وقال ظريف إنه تم فرض العقوبات عليه بعدما رفض دعوة نقلها له سيناتور جمهوري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.