خال أحد ضحايا انفجار معهد الأورام يروي تفاصيل استشهاد 19 من عائلة واحدة بالحادث

اتشحت قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بالسواد، وتحولت بيوت القرية إلى سرادق عزاء، وانتابت الأهالي حالة من الحزن الشديد، عقب علمهم بنبأ وفاة 19 شخصا من أبنائهم، بينهم 15 شخصا من عائلة التراس، و4 آخرين من عائلة "أبو رحمة"، فى حادث انفجار بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، كانوا يستقلون سيارة ميكروباص فى طريق العودة من حفل زفاف إلى منزلهم بالقاهرة.

ويقول خالد دوابة، خال أحد ضحايا الحادث الأرهابى لـ"الشروق": "فوجئت باتصال هاتفى فى صباح اليوم الثانى للحادث من ابن شقيقتي يخبرني بوفاة (فرج السيد أبو أسماعيل التراس - 30 سنة) مشرف عمال، وهو ابن شقيقتي الأخرى، وزوجته، وأبناؤه الأطفال (محمد فرج - 4 سنوات)، و(مالك فرج - سنتين)، وشقيقتهما، وابن عمهم (محمد فرج التراس - 40 سنة)، فى حادث تصادم دون ذكر التفاصيل، أثناء عودتهم من حفل زفاف جيرانهم بالقاهرة".

ويروي دوابة: "عندما وصلت إلى معهد ناصر، اكتشفت أنهم ضمن ضحايا حادث انفجار معهد الأورام، حينها أصيبت بصدمة شديدة خاصة عقب علمي بوفاة 10 آخرين من ذات العائلة، أثناء عودتهم جميعًا من حفل زفاف مستقلين سيارة ميكروباص واحدة."

يضيف: "شعرت بحزن وألم شديد واصفا الحادث بالكارثة التى أصابت أكبر عائلات القرية، وجعلت الحزن يخيم على كل منزل فيها، برغم أن جميع الضحايا مقيمين فى محافظة القاهرة منذ سنوات".

كانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان لها تفاصيل انفجار معهد الأورام، مؤكدة أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وتبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

وأفاد بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة بأن حصيلة عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في منطقة المنيل بلغ حتى الآن 20 حالة وفاة، و47 مصابًا، فيما قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن عدد الضحايا ارتفع إلى 22 شهيدًا.