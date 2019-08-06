مصدر بالصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام الإرهابي إلى 22 شهيدًا

مصدر: معهد الأورام يقدم خدماته بشكل طبيعي باستثناء العمليات والطوارئ



قال مصدر مسئول بوزارة الصحة، إن عدد وفيات حادث معهد الأورام ارتفع إلى 22 حالة، بعد وفاة حالة صباح اليوم بمستشفى قصر العيني، لافتًا إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرا إلى أن حالات الوفيات بينهم ٤ مجهولين وكيس أشلاء، وعدد المصابين إلى ٤٦ حالة.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ" الشروق"، على أن وزارة الصحة قدمت الرعاية اللازمة للمصابين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة تقوم بتقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين، إضافةً إلى المصابين وأسرهم وخاصةً الأطفال منهم، مشددةً على استمرار تقديم الدعم النفسي حتى بعد عودتهم إلى منازلهم.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة التنسيق مع وزير التعليم العالي، لتأكيد استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لمعهد الأورام باعتباره صرحاً كبيراً لعلاج المرضى في الشرق الأوسط، مؤكدا أن مستشفيات وزارة الصحة على أتم الاستعداد لاستقبال ١٠٠٪ من مرضى معهد الأورام، حيث تم نقل ٧٨ مريضاً بالفعل إلى مستشفيات معهد ناصر والمنيرة ودار السلام هرمل.

من جانبه، قال مصدر مسئول بمستشفى قصر العينى، إن المستشفى استقبل ٢٦ حالة، منهم ٤ حالات وصلوا متوفيين، و٢٢ حالة تلقوا العلاج، توفى منهم حالة صباح أمس، الثلاثاء، وهناك ٥ حالات فى العناية المركزة، بينما خرج الباقي بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأشار المصدر إلى أن معهد الأورام يقدم خدماته بشكل طبيعي سواء جلسات كيماوي أو أقسام داخلية، باستثناء العمليات والطوارئ، بينما يتم استقبال حالات الطوارئ داخل مستشفى هرمل التابع لوزارة الصحة، لضمان استمرار تقديم العلاج اللازم لمرضى المعهد.

وأوضح المصدر أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت ما يقرب من ثلثى المصابين فى الحادث، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية للمصابين وتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى.