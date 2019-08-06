 تونس ترحب بتوقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية بالسودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 9:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

تونس ترحب بتوقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية بالسودان

تونس - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 9:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 9:47 م

أعربت تونس عن ترحيبها بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، مؤكدة على أهميتها في تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقف تونس الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان، ومساندتها لخيارات الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته إلى مستقبل أفضل ينعم فيه بالحرية والعيش الكريم.

من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث استعرضا مستجدّات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك