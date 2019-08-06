السيناريو استغرق وقتا طويلا للغاية.. وقمت بتركيب مشاهده مثل «لعبة البازل»

اللعب على المكشوف فى «عودة أسود الأرض» ولا مجال للخدع مرة أخرى

التعاون مع نخبة كبيرة من النجوم مرهق جدا أثناء الكتابة

لم أسع للتخصص فى أفلام الإثارة والتشويق.. ولدى مشروعات مختلفة فى انتظار فرصة للخروج للنور





يتصور البعض أن كتابة جزء ثان من عمل ناجح أيا كان مسلسلا تليفزيونيا، او فيلما سينمائيا، هو نوع من الاستسهال، وقد يصل البعض باتهام المؤلف الذى يقدم على هذا الأمر بأنه مفلس، ولم يعد لديه جديد يقدمه، وتناسى هؤلاء الصعوبة والمخاطرة الشديدة التى يتعرض لها المؤلف الذى يخوض هذه التجربة، فإذا فشلت قضت على الأخضر واليابس، فلن يقتصر الفشل على الجزء الثانى فحسب، بل قد يؤثر بالسلب على نجاح الجزء الأول الذى قد يرى البعض أنه نجاح تحقق بالمصادفة!

هذه المخاطر احتلت مساحة كبيرة فى ذهن المؤلف صلاح الجهينى اثناء تحضيره للجزء الثانى من فيلم «ولاد رزق» الذى يحمل اسم «ولاد رزق ــ عودة أسود الأرض» والذى سيتم طرحه خلال ساعات بدور العرض، وهو ما اكد عليه فى تصريحاته الخاصة لـ«الشروق» حينما قال:

المهمة صعبة جدا بلا شك، ومحفوفة بالمخاطر، خاصة لو الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا، فهنا سقف توقعات الجمهور سيكون كبيرا، وعليه لابد أن يكون الجزء الثانى على نفس مستوى الجزء الأول، وإلا قضينا على نجاحنا الذى حققناه فى الجزء الأول، لأن الناس بطبيعة الحال سوف تركز على فشل الجزء الثانى، وستنسى النجاح الذى حققه الجزء الأول.

وتابع «الجهينى» حديثه:

أثناء تصوير الجزء الأول، تم طرح فكرة كتابة جزء ثان منه، لكن اقترحت الانتظار قليلا حتى يتم عرض الفيلم ورصد ردود أفعاله، وكانت المفاجأة ان يحقق الفيلم نجاحا مذهلا، وشعبية كبيرة، وعليه حسمنا موقفنا وقررنا كتابة جزء ثان ولكن بعد الانتهاء من فيلم«الخلية» ثانى تعاون بينى وبين الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان، وكنا بدأنا العمل عليه اثناء عرض «ولاد رزق».

وواصل صلاح الجهيمى كلامه:

حينما شرعت فى كتابة الجزء الثانى واجهت العديد من المشاكل والتحديات، فسيناريو «ولاد رزق» ليس كسيناريوهات الأفلام الأخرى التى قد تستغرق كتابتها يوم وليلة، فهو من الأفلام التى يتم تركيب مشاهدها مثل لعبة البازل، فله طريقة معينة فى الحكى ومشاهده صغيرة وإيقاعه سريع، وبالتالى استغرق السيناريو وقتا طويلا للغاية حتى انتهيت منه.

وكشف مؤلف «ولاد رزق» انه لن يواصل ألاعيبه فى الجزء الثانى حينما قال:

من الصعب أن أكرر ألاعيب الجزء الأول مع الجزء الثانى، بعد ان اكتشفها المشاهد، فمن مفاجآت الجزء الأول ان الجمهور اكتشف فى نهاية الفيلم اللعبة التى مارسها «ولاد رزق» على الضابط الفاسد، وتكرار الامر قد يفسد متعة المشاهد، وعليه فالجزء الثانى مختلف تماما، والحبكة الدرامية مختلفة، كما أننى راعيت الملاحظات التى أبداها الجمهور الخاصة ببعض الألفاظ أو المشاهد الجريئة نوعا ما، فأنا يهمنى أن يشاهد الناس الفيلم وأن يستمتعوا به دون أى ملاحظات قد تؤثر على متعتهم.

سألته عما اذا تعرض لأى ضغوط اثناء مرحلة الكتابة خاصة انه يتعاون مع نخبة كبيرة من النجوم فقال:

لم أتعرض لضغوط من أحد اثناء الكتابة، خاصة أننى كنت مدركا لحجم النجوم أبطال الفيلم سواء احمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى واحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، فكل واحد منهم له شعبية كبيرة وجمهور يحبه، كما ان الجزء الثانى يشهد مشاركة نجوم جدد منهم غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى وباسم سمرة، وعليه أثناء كتابة السيناريو حرصت تماما ان كل واحد منهم يكون له دور مؤثر ومحرك للأحداث، حتى لو كان النجم يشارك بمشهد واحد فقط، وهو بالمناسبة أمر صعب للغاية ويستغرق وقتا طويلا جدا.

ثم تحدث عن تعاونه مع المخرج طارق العريان وقال:

سعيد اننى اتعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان، فأنا من جمهوره ومتابعي كل أفلامه قبل ان اعمل معه، واتمنى ان نواصل العمل سويا، فهناك حالة انسجام وتفاهم كبير بيننا، واتمنى ان يتخلى عن عادته فى التأخر بعض الوقت بين فيلم وآخر.

وعما اذا كان يسعى للتخصص فى كتابة أفلام الإثارة والتشويق خاصة وانه يستعد لتصوير فيلم جديد «الشايب» بطولة آسر ياسين ينتمى لنفس النوعية قال:

لدى مشروعات كثيرة مختلفة ومتنوعة، ولكن المصادفة لعبت دورا كبيرا فى خروج هذه الأفلام تباعا للنور، فأول فيلم لى كان كوميديا وهو«30 فبراير» وكتبت فيلم «122» وهو فيلم رعب، وبالتالى فأنا اكتب كل الأنواع.