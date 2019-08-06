الحكومية القبرصية: الرئيس اناستاسياديس يسعى للقاء بناء مع زعيم القبارصة الأتراك

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو -اليوم الثلاثاء- أن الرئيس نيكوس أناستاسياديس يهدف إلى عقد اجتماع بناء مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي يوم الجمعة القادمة، في محاولة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف محادثات التسوية القبرصية.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية "سي.إن.إيه." بأن تصريحات برودرومو جاءت بعد جلسة عقدها المجلس الوطني في المقر الرئاسي الصيفي في جبال ترودوس واستمرت حوالي 3 ساعات.

وقال برودرومو إنه من المقرر أن يعقد الرئيس أناستاسياديس - بعد الاجتماع مع أكينجي - جلسة جديدة للمجلس الوطني لاطلاع أعضاءه على فحوى الاجتماع.

وأضاف: "إن الرئيس أطلع أعضاء المجلس الوطني اليوم عن نواياه وآراءه للاجتماع المرتقب في 9 أغسطس، وكذلك عن نيته لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات من أجل إيجاد تسوية للمشكلة القبرصية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الجانبان سيناقشان وقف الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في الاجتماع القادم، قال برودرومو:" إن ذلك لن يقدم أو يؤخر بشيء في المناقشة".

وتم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. وقد تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب قواتها واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق النتائج المرجوة. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى حل.