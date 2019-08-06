 محمد أبو العينين يعلن التبرع بالسيراميك اللازم لترميم معهد الأورام - بوابة الشروق
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محمد أبو العينين يعلن التبرع بالسيراميك اللازم لترميم معهد الأورام

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:45 ص

أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، عن تبرع رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة قنوات صدى البلد، بالسيراميك اللازم لترميم معهد الأورام.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.

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