حماية المستهلك: منافذ ثابتة في الميادين لتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز استعد بشكل خاص لمراقبة الأسواق خلال فترة عيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجهاز لديه خطة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أن هذه الخطة تشمل إطلاق سيارات الضبطية القضائية.

وتابع: "سيارات الضبطية القضائية هتكون موجودة في الشوارع والمناطق التجارية لمراقبة الأسواق"، مشيرًا إلى العمل على إنشاء منافذ ثابتة لتلقي شكاوى المواطنين في الميادين الرئيسية مثل التحرير وروكسي ومصطفى محمود خلال أيام العيد.