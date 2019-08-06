 فاعل خير مجهول يتبرع بمئة ألف يورو لمصحة بألمانيا لتسهيل الموت الرحيم - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

فاعل خير مجهول يتبرع بمئة ألف يورو لمصحة بألمانيا لتسهيل الموت الرحيم

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 6:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 6:46 م


 

تبرع فاعل خير مجهول بمئة ألف يورو إلى مصحة في مدينة براونشفايج في ألمانيا.

وقالت بيترا جوتزاند، مديرة المؤسسة، الثلاثاء: "لم تبرح الابتسامة العريضة وجوهنا جمعيا اليوم".

وكان قد تم تسليم المبلغ إلى المصحة عن طريقة صحيفة "براونشفايجر تسايتونج" الألمانية المحلية.

ووفقا للصحيفة، فقد أكد المتبرع أن مبلغ التبرع مجموع فقط من دخل خاضع للضرائب وناشد الصحيفة عدم الإفصاح عن شخصه، وقد جمع الرجل 200 ورقة نقدية فئة كل واحدة 500 يورو في حقيبة أطلقت عليها مديرة المصحة "الحقيبة المعجزة".

وستجري جوتزاند مشاورات مع فريقها حول أوجه صرف مبلغ التبرع.

وتشهد مدينة براونشفايج منذ 2011 حالات متكررة من التبرع بأموال كبيرة لأغراض اجتماعية، وفي الغالب يكون مرفقا مع المبلغ مقال صحفي يشير إلى غرض إنفاق هذا المبلغ.

وكتب المتبرع بالمئة ألف يورو في الخطاب المرفق بتبرعاته:" تسهيل الموت للناس الذين يعانون أشد حالات المرض، هو علامة على الدفء الإنساني ويتطلب الاحترام والتقدير".

وتضم المصحة 12 غرفة لأناس دخلوا المرحلة الأخيرة من حياتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك