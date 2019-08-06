القضاء العسكري الجزائري يصدر أمرا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق بتهمة التآمر

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أصدر القضاء العسكري الجزائري، اليوم الثلاثاء، أمرًا دوليًا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وذلك حسبما ذكرته قناة «النهار الجزائرية»، في خبر عاجل، منذ قليل.