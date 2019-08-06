 القضاء العسكري الجزائري يصدر أمرا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق بتهمة التآمر - بوابة الشروق
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القضاء العسكري الجزائري يصدر أمرا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق بتهمة التآمر

خالد نزار
خالد نزار
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:30 م

 

أصدر القضاء العسكري الجزائري، اليوم الثلاثاء، أمرًا دوليًا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وذلك حسبما ذكرته قناة «النهار الجزائرية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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