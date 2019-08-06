أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن زيمبابوي في حاجة إلى 331.5 مليون دولار لمساعدتها على التعافي من الجفاف الذي دفع الملايين إلى شفا الموت جوعًا، بالإضافة إلى إعصار ضرب المناطق الشرقية في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت قناة "يورونيوز" أن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو أدى إلى انخفاض محصول الذرة بمقدار النصف، وهو المسؤول عن انخفاض مستويات المياه في أكبر محطة مائية في كاريبا التي قللت من توليد الطاقة وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت إلى الجفاف يتزامن مع استمرار الزيمبابويين في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقد -حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل السكر وزيت الطهي والأرز بأكثر من الضعف منذ يونيو- ما رفع معدل التضخم إلى 175.66٪.

ومن جانبه، قال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن 2.3 مليون شخص في ريف زيمبابوي يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة الآن وأن الرقم سيرتفع إلى 5.5 مليون شخص خلال موسم الجفاف حتى مارس من العام المقبل.