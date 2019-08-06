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العراق: إصابة 2 في انفجار عبوة شرقي بغداد

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:02 م

أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الليلة، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم الثلاثاء، كانت موضوعة بالقرب من أسواق ضمن منطقة البلديات، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.

وفي حادث آخر، أعلن مصدر أمني تفكيك عبوة ناسفة في حي التراث جنوبي بغداد.

وقال المصدر، في تصريح مماثل، إن قوة من مكافحة المتفجرات تفكك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة حي التراث دون أي إصابات تذكر.

وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي في بغداد الجديدة شرقي بغداد.


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