منتدى قزوين الاقتصادي غدًا سيكشف حقيقة وفاة رئيس تركمانستان

ظهرت شائعة الشهر الماضي أن رئيس جمهورية تركمانستان السوفيتية السابقة قد توفي ومع ذلك فهو لم يظهر بشكل علني يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

ويجب أن يأتي دليل قاطع خلال الأيام القليلة المقبلة بهذا الشأن، حيث تستضيف الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والمطلة على بحر قزوين منتدى اقتصاديا إقليميا رئيسيا أطلقه رئيسها قربانقلي بردي محمدوف.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس تركمانستان مع رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف في منتدى قزوين الاقتصادي في مدينة تركمانباشي الساحلية، وفقا لبيان صادر عن الجانب الروسي. ويستمر المنتدى حتى يوم الاثنين المقبل.

وقال كريس ويفر، الشريك البارز في شركة ماكرو-أدفيزوري الاستثمارية التي تركز على أوراسيا، اليوم الثلاثاء: "إن منتدى قزوين يبدأ غدا، وهو وليده (وليد رئيس تركمانستان)، ولذا فإننا سوف نعرف بالتأكيد غدا".

وأضاف ويفر في تصريحات أرسلت عبر البريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يبقى السؤال: لماذا وإلى أين اختفى مع العلم أن غيابه سوف يتسبب في مثل هذا الجدل؟".

في الشهر الماضي، ظهرت شائعة بوفاة بردي محمدوف 62 عاما، والذي يحتفظ بقبضته السلطوية على تركمانستان منذ أكثر من عقد من الزمان، جراء فشل كلوي.

وانتشرت الشائعة يوم 21 يوليو عندما نقلت محطة جوفوريت موسكفا الإذاعية في موسكو عن الخبير السياسي الأوراسي أصلان روباييف قوله إنه علم بالوفاة من مصادر في العاصمة التركمانية عشق أباد.

ونفت حكومة تركمانستان الشائعة ووصفتها بأنها "كذبة مطلقة" وذكرت أن الزعيم كان في عطلة.