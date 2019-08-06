ما هي خطوات وشروط تسجيل اللاجئين في الجامعات الألمانية؟

يرغب كثير من اللاجئين في إتمام دراستهم الجامعية، لكن قد توجد بعض العقبات التي تحول دون ذلك، من أبرزها الاعتراف بالشهادات الجامعية السابقة وتصديقها إضافة إلى كيفية تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

يرغب كثير من اللاجئين في إتمام دراستهم الجامعية، لكن قد توجد بعض العقبات التي تحول دون ذلك، من أبرزها الاعتراف بالشهادات الجامعية السابقة وتصديقها بالإضافة إلى كيفية تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح. مهاجر نيوز يسلط الضوء على كيفية التسجيل في الجامعات الألمانية.

وفقا لتقديرات مؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية التحق حوالي 3800 طالب من اللاجئين بالجامعات الألمانية في الفصل الدراسي الشتوي 2018/2019 في حين شارك حوالي 5200 شخص آخر في ندوات أو أنشطة منظمة من أجل التحضير للتسجيل في الجامعات، كما حصل حوالي 27 ألف شخص على مشورات فردية من أجل الحصول على معلومات بشأن الدراسة.

ومع وجود ما يقرب من ثلاثة ملايين طالب مسجلين في الجامعات الألمانية خلال الفصل الدراسي الشتوي 2018/ 2019، فإن هذا يعني أن أقل من واحد بالمائة من الطلاب في ألمانيا هم من اللاجئين. وتظهر الأرقام أن لاجئا واحدا من كل 100 لاجئ يعيش في ألمانيا يتلقى تعليما جامعيا، وهو ما يعتبر نسبة منخفضة مقارنة بالقياس العالمي الذي يشير إلى أن ما نسبته 36 بالمئة من الشباب في العالم يتلقى تعليما عاليا.

بالنسبة للاجئين الذين يودون التسجيل في الجامعات الألمانية وغيرهم من الأجانب، قد يكون مفيدا استخدام الموقع الإلكتروني uni-assist e.V ويقدم هذا الموقع معلومات عن الدراسة في ألمانيا باللغتين الألمانية والانجليزية ويساعد كذلك عبر تطبيق uni-help eV في تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل لأكثر من 180 جامعة ألمانية.

ويفرض الموقع رسوما على التطبيق uni-help eV من أجل تقييم الشهادات الجامعية وفحص المستندات المطلوبة، وعبر إدارة رسوم حوالي 300 ألف طالب من أنحاء العالم يرسلون بطلباتهم سنويا من أجل الدراسة في ألمانيا يقوم الموقع بتغطية نقاقته وتمويل معالجة طلبات الالتحاق بالجامعة للطلاب ومواءمتها بالمتطلبات التي تطلبها الجامعات. ويذكر أن الطلاب اللاجئين في ألمانيا بمكنهم أيضا تقديم لطلب إعفاء من الرسوم وذلك حتى نهاية هذا العام 2019.

ورغم من أن الجامعات المشتركة في هذا الموقع لا تفرض على الطلاب استخدام التطبيق uni-help eV إلا أنها توصي باستخدامه لأنه يمكن للمرء أن يتقدم بطلب حتى لو كانت المستندات مفقودة بسبب وضعية اللجوء.

كيف تستخدم موقع uni-assist التسجيل في الجامعات الألمانية:

إذا كنت لاجئا أو مهاجرا، فيمكنك عادة التسجيل في الجامعات في ألمانيا بغض النظر عن وضعك السكني، شريطة أن تستوفي شروط القبول. إليك ما تحتاجه:

شهادة تخرج مدرسية مصدقة: في حالة فقدان المستندات الهامة بسبب وضعك كلاجئ، مثل الشهادات التعليمية أو كشف العلامات ـ يمكنك التقدم من خلال التطبيق وتقديم جميع المستندات المتاحة ثم إكمال كتابة السيرة الذاتية والتي يجب أن تتضمن معلومات عن الامتحانات والدرجات والشهادات التي حصلت عليها.

إجراءات ما قبل التسجيل عادة تكون كما يلي:

الإجراءات الخاصة: مستندات الفحص الأولي"Vorprüfungsdokumentation" أو ما يطلق عليه اختصارا VPD. وتتلخص في فحص الشهادات والمواد والفروع التي درستها سابقا في بلدك، وفيما إذا كانت تتناسب مع متطلبات الدراسة في ألمانيا أم لا.

بالإضافة إلى ما سبق هناك الإجراءات الخاصة للمواد المعتمدة أو الشعب الدراسية ذات العدد المحدود و "إجراء خدمة موجهة خاصة بالمادة أو المنهاج" وتكون هذه الإجراءات ذات العدد المحدود (numerus clausus) أو (NC) والتي معناها أن التسجيل للمادة محدود أمام الطلاب وله سعة تسجيلية معينة وهو ما يتطلب بعض الإجراءات الإضافية من أجل الاختيار بين الطلاب مثل اعتماد أعلى العلامات المدرسية على سبيل المثال.

وقبل التقديم، يمكنك الرجوع إلى قاعدة بيانات uni-assist لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للدراسة في ألمانيا عبر شهاداتك التعليمية التي تملكها أم لا.

تحتاج أيضا إلى نسخ مصدقة ومترجمة للألمانية للشهادات التعليمية بما في ذلك كشف بالمواد التي درستها وكشف علامات بالإضافة إلى شهادة اتقان اللغة الألمانية وبيان المستوى اللغوي.

في أحيان كثيرة يتم طلب إرسال سيرة ذاتية ورسالة توضح سبب اهتمامك بالدارسة في الجامعة ورسالة توصية، كما يتم طلب نسخة من جواز السفر وأيضا أية خبرات دراسية أخرى حصلت عليها.

كما يجب على المتقدمين تقديم جميع الوثائق قبل ثمانية أسابيع على الأقل من الموعد النهائي، وهو عادةً 15 يوليو للفصل الدراسي الشتوي و15 يناير للفصل الصيفي. ولدى uni-help أيضا قائمة بمتطلبات التطبيق الخاصة بكل بلد.

بعد أربعة إلى ستة أسابيع (حسب المنطقة)، سيتم إرسال نتيجة التقييم عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، وذلك اعتمادا على النتيجة، وهناك سيناريوهان محتملان:

السيناريو الأول: القبول المباشر- وذلك إذا تم الاعتراف بمؤهلات القبول الخاصة بك ومطابقتها مع شهادة التخرج من المدرسة الثانوية الألمانية (Abitur) .

السيناريو الثاني: القبول غير المباشر، ويحدث ذلك إذا لم تكن لديك مؤهلات قبول كافية من أجل الحصول على قبول جامعي مباشر، وفي هذه الحالة يطلب منك إنهاء إجراءات ومتطلبات معينة من أجل التمكن من دخول الجامعة.

وفي كلا الحالتين يجب اجتياز امتحان اللغة الألمانية الخاص مستوى طلاب الجامعة (DSH) لبدء دراستك، إذا كان مستوى مهاراتك أقل من C1، فإنك تحصل على موافقة مشروطة وتحتاج إلى تحسين مهاراتك اللغوية.

بموجب السيناريو الثاني عادة ما تحتاج إلى حضور سنة تحضير جامعية مدتها عام واحد ("Studienkolleg") ، والتي تتطلب مهارات اللغة الألمانية من المستوى B1 واجتياز امتحان القبول في الجامعة"Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife" . تشترط الجامعات شهادة توضح أنك حاصل على تأمين صحي وذلك إتماما لعملية التسجيل.

في قاعدة البيانات الجامعية anabin يمكنك التحقق مما إذا كانت شهاداتك تؤهلك للقبول المباشر أو غير المباشر، وبالتالي ما إذا كنت بحاجة إلى سنة تحضير جامعية.

إذا كنت قد هربت من بلدك الأصلي، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التكاليف، لكن لا تنسى أن عملية التقديم المجانية المقدمة من uni-assist للاجئين ستنتهي في 31 ديسمبر 2019. وبدءا من التقديم للفصل الدراسي الصيفي 2020، سيتم تطبيق رسوم منتظمة. ويعد إعفاء التكلفة صالحا لما يصل إلى ثلاث جامعات، بغض النظر عن عدد الدورات الدراسية التي تتقدم بها لكل جامعة، في حين أن كل تطبيق إضافي يكلف 30 يورو.

وبالنسبة للاجئين المعترف بهم يمكنهم التقدم تماما مثل الألمان للحصول على قروض مالية BAFضG وذلك من أجل التمكن من الدراسة والتدريب. في جامعة كاسل مثلا يحصل المتقدمون الناجحون على 590 يورو شهريا للسنة التحضيرية و 735 يورو شهريا للدراسات المنتظمة،. ويمكن العثور على برامج التمويل للطلاب الأجانب والخريجين في قاعدة بيانات منح DAAD.

بصرف النظر عن الدراسة التحضيرية تقدم العديد من الجامعات عروضا خاصة للاجئين تشمل دورات تحضيرية ودورات لغة ودورات تمهيدية ("Propنdeutika") للتحضير للقبول والدراسة في الجامعة.

في جامعة كاسل مثلا يتمتع اللاجئون بخيار المشاركة في البرامج، بما في ذلك الندوات الخاصة والتدريب العملي، بالإضافة إلى "دورة دراسة التوجيه PLUSMINT (الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا) بالإضافة إلى برنامج محاضرات للضيوف.

في حين تقدم جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية سنة ترحيب" "Willkommensjahr" للاجئين الذين يرغبون في دراسة الهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر. كما تقدم المنظمة غير الربحية Kiron Open Higher Education برنامجا دراسيا للتعلم المختلط عبر الإنترنت مدته عامان لطالبي اللجوء.