توتنهام يقدم عرضا رسميا لاستعارة كوتينيو

أكد تقرير صحفي على استهداف نادي توتنهام هوتسبير استعارة البرازيلي فيليب كوتينيو، متوسط ميدان برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ويُعد كوتينيو أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا، على صعيد سوق الانتقالات، خاصة مع ارتباطه الكبير بفرضية الرحيل عن برشلونة، عاما ونصف العام بعد وصوله إلى النادي الكتالوني.

وكان كوتينيو قد انضم إلى برشلونة، يناير 2018، قادما آنذاك من ليفربول، في صفقة كلفت خزائن البلوجرانا 142 مليون جنيه إسترليني، بيد أن الدولي البرازيلي صاحب 27 عاما قد اكتفى بتقديم مستويات خجولة منذ ارتدائه قميص الأزولجرانا، سجل على إثرها 21 هدفا وصنع 11 هدفا، خلال 76 مباراة شارك بها في مختلف المسابقات.

بسياق متصل، ووفقا لما ورد عن جريدة "التايمز" البريطانية، فإن إدارة توتنهام قد تقدمت بعرض رسمي إلى نظيرتها في برشلونة، من أجل استعارة كوتينيو لموسم واحد، مقابل رسوم من شأنها أن تزيد عن 21 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل قادة توتنهام في حسم الصفقة لصالح ناديهم، والانتهاء منها، في أقرب وقت ممكن، لاسيما مع غلق باب الميركاتو الصيفي في إنجلترا، بعد غدٍ الخميس، الموافق الثامن من أغسطس الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت، في وقت سابق، على كون كوتينيو قريبا من الانضمام إلى توتنهام، خاصة وأن الأخير يملك القدرة على دفع راتبه، بجانب امتلاك نجم إنتر السابق لعلاقة مميزة مع مدرب السبيرز، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينهو.