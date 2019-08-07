 ترامب يدرس قانون السلامة من الأسلحة الذي مرره مجلس النواب الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يدرس قانون السلامة من الأسلحة الذي مرره مجلس النواب الأمريكي

ترامب يستمع للقرآن.
ترامب يستمع للقرآن.
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:30 م

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس يدرس التشريع الخاص بالتحقق من خلفية الراغبين في شراء أسلحة الذي مرره مجلس النواب ومشاريع قوانين أخرى، موضحًا أن الإدارة سوف تدرس حلولا وقوانين أو إجراءات تنفيذية لجعل المواطنين أكثر أمانًا.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي قوله: "إنه (ترامب) يدرس كل مشروعات القوانين هذه الآن".

وتابع جيدلي: "الأمر لا يتعلق بتشريع يجعل المواطنين يشعرون بالارتياح.. بل بتشريع أو عمل تنفيذي يجعل المواطنين يشعرون حقا بأنهم أكثر أمانًا".

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