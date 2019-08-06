المقاولون العرب: نعمل على إعادة تأهيل مبنى معهد الأورام خلال وقت قصير

قال المهندس محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، تعليقًا على عمليات الترميم التي تقوم بها بمبنى معهد الأورام، إن الشركة هي «أول المتقدمين لإبعاد الخطورة وإعادة الشيء لأصله في الأزمات»، بحسب ما ذكر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الشركة لها سابقة في ترميم المباني المتضررة كمبنى مديرية أمن القاهرة، ومبنى مديرية أمن الدقهلية، والمعهد الإيطالي، مشيرًا إلى أن عمليات الترميم أتت بتكليف من رئيس الوزراء.

وأوضح أن الشركة بدأت عملها بإزالة الأجزاء المتدلية من الواجهة حتى لا تتسبب في أضرار إضافية، متابعًا: «تم شد السقالات وإزالة الآثار والتكسير، وتنظيف المحيط من آثار الانفجار».

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إعادة تأهيل المكان ككل وإنهاء العمل في أقرب وقت ممكن.

وكان محيط معهد الأورام، شهد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى لاشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.