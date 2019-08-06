ارتفاع حصيلة قتلى إعصار «ويفا» في فيتنام لـ10

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، عن انتشال 5 جثث لمفقودين في البلاد، ليرتفع بذلك عدد قتلى الإعصار ويفا إلى 10 أشخاص فيما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت أكثر المقاطعات تضررا هي ثان هوا، حيث قتل 5 أشخاص وفقد 10 آخرون، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية.

ومعظم المفقودين من منطقة "كيوان سون"، حيث دمرت المياه سريعة التدفق قرية كاملة، واجتاحت 20 منزلا صباح السبت بينما كان 15 شخصا نياما بالداخل.

وكان الإعصار "ويفا" قد وصل إلى اليابسة يوم الخميس الماضي في مقاطعة كوانج نينه ومدينة هايفونج المجاورة.