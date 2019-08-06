 الرئيس اليمني يبحث مع السفير الأمريكي لدى بلاده تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اليمني يبحث مع السفير الأمريكي لدى بلاده تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:03 م

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، التطورات على الساحة اليمنية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس هادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - ضرورة التعاون والتنسيق بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ، ومنها محاربة الإرهاب، ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها أمن واستقرار المنطقة والعالم، مثمنا جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لليمن، وحكومتها الشرعية، ووحدتها وأمنها واستقرارها.

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