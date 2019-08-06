الفلبين تعلن انتشار وباء حمى الضنك على مستوى البلاد بعد تسجيل 622 حالة وفاة هذا العام

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تفشي وباء حمى الضنك على مستوى البلاد، بعد الإبلاغ عن وجود ارتفاع حاد في عدد حالات الاصابة بالمرض، ما أسفر عن وفاة أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام الحالي.

وقال وزير الصحة، فرانشيسكو دوك, إن الوزارة سجلت خلال الفترة من يناير وحتى 20 من يوليو، 146 ألف و62 حالة إصابة بحمى الضنك في أنحاء البلاد، بزيادة قدرها 98 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2018.

كما سجلت الوزارة 622 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك في الفلبين، بعد عامين من وقف الحكومة لبرنامج التطعيم الشامل باستخدام لقاح "دنجفاكسيا"، الذي تقوم شركة "سانوفي باستور" الفرنسية بتصنيعه.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الجمعة الماضي عن تقديم 100 ألف يورو (8ر110 ألف دولار) كمساعدات إنسانية للمجتمعات الأكثر تأثرا بتفشي "حمى الضنك" في الفلبين.