 واشنطن تجمد أصول الحكومة الفنزويلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 5:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

واشنطن تجمد أصول الحكومة الفنزويلية

أرشيفية
أرشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:28 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان يوم الاثنين، إن واشنطن جمدت أصول الحكومة الفنزويلية بسبب استمرار الرئيس نيكولاس مادورو في "اغتصاب السلطة".

كما اتهم ترامب حكومة مادورو بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي واعتقال المواطنين الفنزويليين والحد من حرية الصحافة واستمرار محاولات تقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جوايدو والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا".

وفاز مادورو بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها قبل عام، وتشهد بلاده حاليا كارثة اقتصادية في ظل تضخم حاد ونقص شديد في السلع مما دفع ملايين الأشخاص إلى الخروج من البلاد.

وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في يناي، ولقي دعما دوليا واسعا فور ذلك الإعلان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك