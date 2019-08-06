واشنطن تجمد أصول الحكومة الفنزويلية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان يوم الاثنين، إن واشنطن جمدت أصول الحكومة الفنزويلية بسبب استمرار الرئيس نيكولاس مادورو في "اغتصاب السلطة".

كما اتهم ترامب حكومة مادورو بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي واعتقال المواطنين الفنزويليين والحد من حرية الصحافة واستمرار محاولات تقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جوايدو والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا".

وفاز مادورو بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها قبل عام، وتشهد بلاده حاليا كارثة اقتصادية في ظل تضخم حاد ونقص شديد في السلع مما دفع ملايين الأشخاص إلى الخروج من البلاد.

وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في يناي، ولقي دعما دوليا واسعا فور ذلك الإعلان.