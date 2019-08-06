الولايات المتحدة تضغط على روسيا والصين للتوقف عن دعم مادورو

ضغطت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، على روسيا والصين للتوقف عن دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور، محذرة من أن الوجود العسكري الروسي في فنزويلا يمكن أن يفضي إلى "تدخل أجنبي".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، للمشاركين في مؤتمر حول فنزويلا في العاصمة البيروفية ليما: "نقول لروسيا والصين إن دعمكما لنظام مادورو غير مقبول".

ويشارك في المؤتمر الدولي للديمقراطية في فنزويلا ممثلون عن 50 دولة يسعون إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا.

وقال بولتون: "نقول مجددًا لروسيا، وخاصة لأولئك الذي يتحكمون في شؤونها المالية: لا تضاعفوا التزامكم برهان سيئ".

وتابع: "وأقول للصين، التي تسعى جاهدة لاستعادة خسائرها المالية، أسرع طريق لاستعادة أموالكم، هي تأييد حكومة شرعية جديدة".

وأضاف: "الصين تؤكد رفضها للتدخل الأجنبي في فنزويلا، وهو سبب جيد لانسحاب كل القوات العسكرية وشبه العسكرية الكوبية والروسية من فنزويلا على الفور".