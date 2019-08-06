الادعاء الألماني يحقق بعد الهجوم المميت على مركز تسوق تكساس الأمريكية

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أنه سيجري تحقيقات أيضا بعد الهجوم المشتبه أنه ذا دوافع عنصرية والذي تعرضت له مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية وأسفر عن مقتل 22 شخصا.

وأكدت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه، الثلاثاء، وأوضحت أنه يتم تطبيق ذلك دائما، عندما يكون هناك ضحايا ألمان.

يذكر أن متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أكدت أن هناك مواطنا ألمانيا بين ضحايا هجوم إل باسو.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان هذا الشخص سائحا أم أنه كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن قناصا فتح النيران في مركز تجاري بمدينة إل باسو، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، وإصابة نحو 26 آخرين، بحسب بيانات الشرطة في المدينة.