البرلمان اليوناني يصوت اليوم على مشروعي قانون يعززان سلطة الحكومة

يصوت البرلمان اليوناني مساء اليوم الثلاثاء على مشروعي قانون مثيرين للجدل: أحدهما يتعلق بتشكيل لجنة تشرف على عمل وزارات الحكومة، والآخر يتيح للشرطة دخول الأحرام الجامعية.

ومن المقرر أن يقف رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يقود برنامج إصلاحات سريع الخطى منذ وصوله إلى السلطة الشهر الماضي، أمام البرلمان للدفاع مرة أخرى عن المقترحات قبل التصويت عليها.

ووفقا لمشروع القانون الأول، فإن اللجنة التي يجري التخطيط لتشكيلها، وتحمل اسم " الأركان العامة"، ستراقب مدى تنفيذ الوزارات لمهامها وفقا للجداول الزمنية، وسترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء.

وانتقدت المعارضة الخطة باعتبارها غير ضرورية، وقالت إن من شأنها تعزيز سلطة رئيس الوزراء والحد من استقلالية الوزراء.

أما مشروع القانون الآخر، فمن شأنه أن ينتقص من قدسية الأحرام الجامعية في اليونان، وتتيح للشرطة دخول الأحرام لتعقب الجناة أو التدخل في حال حدوث أعمال شغب.

ووفقا للقواعد المعمول بها حاليا، فإنه يتعين على الشرطة التوجه إلى الجامعات والهيئات الطلابية للحصول على تصريح بدخول حرم الجامعات، وهو إجراء معقد يخضع للاستغلال من جانب الهيئات الطلابية والمجرمين.

وهددت جماعات متشددة بالتظاهر احتجاجا على هذا التشريع.