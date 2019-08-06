رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في تونس

قدم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الثلاثاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تجري يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتقدم الجبالي القيادي البارز السابق بحركة النهضة الاسلامية، أوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.

وشغل الجبالي 70 عاما منصب رئيس الحكومة إثر فوز حزبه السابق حركة النهضة بانتخابات 2011 ، لكنه قدم استقالته في مارس 2013 في أعقاب احتجاجات اجتماعية كما استقال من منصب الأمين العام للحركة في نفس الشهر ليعلن مغادرته للحزب.

وبلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس حتى اليوم 26 مرشحا، ويغلق باب الترشح يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس الحالي .