مميش: القناة تستعد لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم

قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، إن القناة حققت في 2 أغسطس الماضي أكبر رقم قياسي في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولة 6 ملايين و100 ألف طن في يوم واحد، بما يعد دليلا على نجاح سياسة هيئة القناة في جذب المزيد من العملاء والسفن لاستخدام أهم وأكبر شريان حيوي ملاحي في العالم.

وأكد مميش -خلال المؤتمر الصحفي- الدعم المتواصل للرئيس عبدالفتاح السيسي لمسيرة قناة السويس ومشروعاتها التنموية التي تصب في صالح الوطن وتيسير سبل الحياة في منطقة القناة وكذلك الشكر الجزيل والعرفان لشعب مصر العظيم على ثقته ودعمه لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

وأضاف أن القناة تستعد -حاليا- لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم فئة (Megamax 24) بطاقة 23 ألف حاوية، حيث تعد السفينة "MSC) "GULSUN) أكبر سفينة حاويات في العالم، وتعبر القناة في أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس الجديدة، وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدأ الخط الملاحي (MSC) ببنائها في عام 2017، والمخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا عبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية (AE 10/ SILK) وذلك بالتعاون مع الخط الملاحي (MAERSK LINE).

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "أن القناة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم بما يعد تأكيدا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصا مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة".

وأوضح أن شركات بناء السفن العالمية تضع أعينهما الاسترشاد بأبعاد قناة السويس عند تصميم وبناء السفن الجديدة وهو ما يعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري، مؤكدا أن الهيئة اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.

وأشار إلى أن نتائج السياسة الجديدة ظهرت في التوسع لفتح مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة في عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدي شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع في أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانئ المصرية وسد الاحتياجات الإقليمية في مجال التكريك.