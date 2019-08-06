رئيس «سلامة الغذاء» بالبيطريين: الحالة النفسية للأضحية تؤثر على جودة اللحم

أيام قليلة ويهل عيد الأضحى على المسلمين، وقد يمارس البعض ممن لا تتوافر لديهم الخبرة الكافية عملية الذبح بنفسه بطريق الخطأ؛ ما يؤثر بالسلب على القيمة الغذائية للحوم.

وفي تصريحات خاصة لـ«الشروق»، قالت الدكتورة شرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية ولجنة القوافل الطبية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن ذبح الأضحية له أصول يجب اتباعها، لمنع حدوث أي تأثيرات خطرة على اللحوم، مثل احتقان الدم بداخلها

ونصحت زكي بعدم تقييد الأضحية من أرجلها خلال الذبح، أو صعقها أو تخديرها أو ضربها؛ وضرورة إراحتها عند السفر، مستندة إلى الحديث النبوي الشريف الذي يقول "أرح ذبيحتك"، لأن الحالة النفسية والجسدية للأضحية تؤثر على جودة اللحوم ومذاقها وقيمتها الغذائية.

وشددت زكي، على تجنب فصل رأس الأضحية كليًا عن جسدها؛ لأن ذلك يمنع المخ من إرسال إشارات لكافة الأعضاء بتفريغ وطرد الدم؛ وبالتالي يبقى الدم محتقنًا داخل اللحم.

وأوضحت زكي أن طريقة الذبح الصحية مستمدة من السنة النبوية، لافتة إلى أنها أجرت بحثًا بشأن هذا الصدد وتوصلت إلى أن تعاليم الذبح على السنة النبوية ليست أوامر فقط، بل يمتد أثرها على الإنسان بعد تناول اللحوم.

وأشارت إلى نهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن ذبح الأضحية أمام الأخرى، حتى لا يدخل الرعب على قلبها، وهو ما أثبته العلم بعد ذلك بأن الخوف يسبب احتباس الدم في لحوم الذبيحة؛ وبالتالي الحصول على لحوم محتقنة بالدماء؛ وبالتالي خلوها من القيمة الغذائية.

ونصحت باتباع هذه النصائح عند الذبح:

1. حد السكين

2. ألا ترى الذبيحة السكين

3. إراحة الذبيحة على جنبها

4. التسمية والتكبير

5. قطع الرقبة بدون فصل الرأس

6. ترك الذبيحة فترة حتى تخرج الروح والدم

7. تنظيفها جيدا بالماء

8. تقطيع اللحوم وتركها في الهواء الطلق مدة ساعة

9. وضعها في المبرد أو طهيها