الأردن يدين العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة المنيل

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، العمل الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة المنيل، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.

وبعث الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضحايا الحادث الإرهابي، الذي بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين.



وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.