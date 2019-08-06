إحالة 15 مسؤولا صينيا للمحاكمة بسبب تقصيرهم فى رعاية سمك مهدد بالانقراض

فتحت السلطات الصينية تحقيقًا مع 15 مسؤولًا فى بلدة جينغتشو بمقاطعة هوبى بالصين، نتيجة سوء تصرفهم والتقصير فى أداء واجبهم نحو رعاية سمكة الحفش الصينى المهددة بالانقراض، ضمن قوائم 2018 للكائنات البحرية، مما تسبب فى نفوق ما يقارب الـ36 سمكة.

ووفقًا لما نشره موقع "تشينا ديلى" الصينى، فإن السلطات أرجعت السبب الرئيسى فى هذه الحادثة إلى بناء جسر "موي المحلي" بالقرب من قاعدة تربية الأسماك بمقاطعة هوبى، حيث تعد المنطقة الأكبر لتجمع أسماك الحفش المهددة بالانقراض.

كان جسر موي المحلي أحد المشروعات الحديثة للثقافة والسياحة، ضمن سلسلة من المشاريع البلدية لتعزيز تنمية السياحة المحلية، إلى أنه تم وقفه بقرار من حكومة جينغتشو، بعدما تبين أن الجدار الفاصل بين الجسر ومنطقة تربية الأسماك، قد قضى على الأسماك، بسبب الضوضاء والاهتزازات والتغيرات فى مصدر المياه، مما أدى لتخبطها بالجدار أو قفزها خارج البرك الصناعية ومن ثم موتها.

ويعد سمك الحفش الصيني، كنزًا وطنيًا، فهو يعيش بنهر اليانغتسى وتقع مسؤلية حمايته، تحت رعاية الدولة الخاصة، كما أن تميمة الألعاب الصينية العسكرية السابعة لعام 2017، كانت مستوحاة من سمك الحفش الصيني، ويوجد من هذه النوعية حوالى 567 سمكة، أي ما يقارب الـ60% من أسماك النهر، إلا أنها ما زالت تحت ضغط تهديدات مباشرة بالانقراض، وفقًا لتقارير الخبراء من مكتب الثروة السمكية بمقاطعة هوبي.

الجدير بالذكر أن الجهود الحكومية المبذولة لحماية تلك الأسماك لم تتوقف يومًا، فقد أرسلت دائرة الزراعة بالمقاطعة مسؤولين في يونيو 2018 لطلب المساعدة من حكومة جينغتشو والإشراف على العمل بشكل رسمى، إلا أن عدد الأسماك وبشكل مؤسف ما زال يتقلص بشكل يومي.