المحكمة العليا في بورتريكو تنظر طعن رئيس مجلس الشيوخ بشأن تعيين بيرلويسي حاكما للجزيرة

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وافقت المحكمة العليا في بورتوريكو، أمس الاثنين، على النظر في الطعن القانوني الذي تقدم به رئيس مجلس الشيوخ توماس ريفيرا شاتز ضد أداء بيدرو بيرلويسي اليمين الدستورية بصفته الحاكم الجديد للجزيرة.

وقد أعلن حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو استقالته من منصبه على خلفية فضيحة إدلائه بتصريحات في دردشة خاصة.

وكان روسيلو قد أعلن قبل تسعة أيام أنه سيتنحى يوم الجمعة الماضي.

وقد جرى اختيار بيرلويسي كوزير خارجية جديد للأرخبيل من قبل الحاكم روسيلو، وهو المنصب الذي يؤهل صاحبه لشغل منصب حاكم الجزيرة.

وأشار توماس ريفيرا إلى أن مجلس النواب هو الوحيد الذي وافق على تعيين بيرلويسي كوزير للخارجية، قائلا إنه كان يجب أن يحظى بموافقة غرفتي البرلمان.

وكان مجلس الشيوخ قد دعا بيرلويسي إلى المثول أمامه اليوم، لكنه رفض الحضور.

وقد منحت المحكمة العليا "جميع الأطراف" مهلة حتى يوم الثلاثاء "لتقديم حججهم في وقت واحد".

وقال روسيلو إن القانون يسمح لبيرلويسي بأن يخلفه دون تأكيد التعيين في البرلمان.

لكن الخبير الدستوري خوليو فونتانيه اتهم روسيلو بمحاولة إثارة "أزمة دستورية غير ضرورية تماما".

وفي البداية كان من المتوقع أن تخلف وزيرة العدل واندا فاسكويز، روسيلو، لكنها قالت إنها غير مهتمة بالمنصب.

وظهر بيرلويسي أمام مجلس النواب يوم الجمعة حيث استجوبه الأعضاء بشأن دوره السابق كمستشار للجنة المراقبة المالية لبورتوريكو ، وهي كيان أنشأته واشنطن عام 2016 لإدارة الشؤون المالية لبورتوريكو. وقال بيرلويسي إنه دوره كان قانونيا ولم يشكل أي تعارض في المصالح.

وأعلن روسيلو استقالته قبل نحو ثمانية أيام في أعقاب الفضيحة المعروفة باسم "تشات جيت" والتي تتعلق بتعليقات بمحادثات دردشة تبادلها الحاكم مع عدد من مسؤولي إدارته تشي بالتمييز بين الجنسين وتزدرى المثليين، بما في ذلك بعض التصريحات حول المعارضين السياسيين.

كما شملت المحادثات التي سربها مركز الصحافة الاستقصائية في بورتوريكو، نكاتا حول ضحايا إعصار ماريا.

وتم اتهام إدارة روسيلو بالفساد وواجهت انتقادات أيضا بسبب طريقة تعاملها مع آثار إعصار ماريا، الذي خلف آلاف القتلى.

يذكر أن مواطني بورتوريكو يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن الجزيرة ليست ولاية أمريكية.