تأجيل محاكمة 32 متهما في قضية «خلية ميكروباص حلوان» لـ9 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 32 متهما بقضية «خلية ميكروباص حلوان» لجلسة 9 سبتمبر المقبل؛ لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، تهم: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.