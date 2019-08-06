مستشار وزير الحج السعودي: المخيمات في منى وعرفات جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله

كشف مستشار وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، حاتم حسن قاضي، عن استعدادات الوزارة لاستقبال الحجاج هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "TEN"، مساء اليوم الثلاثاء: "الحجاج يستعدون خلال اليومين المقبلين لأداء رحلة المشاعر المقدسة، وهذا يتطلب جاهزية كافية المخيمات في منى وعرفات لاستقبال أكثر من مليوني حاج".

وتابع: "المخيمات في منى وعرفات جاهزة تمام الجاهزية، وهي الآن على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام"، مشيرًا إلى أن منى قد تحولت إلى مدينة متكاملة الخدمات وفيها كل ما يحتاجه الحجاج.