 أمين عام الناتو: الولايات المتحدة لم تقم بأي استعدادات للانسحاب من الحلف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين عام الناتو: الولايات المتحدة لم تقم بأي استعدادات للانسحاب من الحلف

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 2:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 2:57 م

أعرب الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرج عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستبقى ضمن التحالف العسكري، وأنها لم تقم بأي استعدادات لانسحاب محتمل، لأن القيام بذلك يتعين أن تسبقه إشارات.

وقال ستولتنبرج - خلال زيارته لنيوزيلندا اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "إن هناك دعما قويا من الحزبين في الولايات المتحدة للناتو، وهناك كلمات يقابلها أفعال، حيث تزيد (واشنطن) من وجودها العسكري في أوروبا".

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد ذكرت - هذا العام - أن الرئيس دونالد ترامب يريد الانسحاب من الحلف.

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