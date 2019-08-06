مرتضى منصور يرفض مبادرة السلام مع الخطيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مبادرة السلام التي طرحها حسن راتب رئيس قناة المحور للصلح بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية مساء الأثنين لبرنامج الزمالك اليوم :" جلسة لم الشمل مع الخطيب ؟ مع احترامي لحسن راتب، أنت بتنفخ في «قربة مقطوعة»، وشرف للخطيب أن يجلس بجواري".

وأضاف:" الخطيب في حاله وأنا في حالي، ولو قبل الخطيب دعوة حسن راتب، سيقعد مع علاء مقلد المدير التنفيذي لنادي الزمالك".

وأتم:" قمت بعمل مبادرات كثيرة ومن بينها إذاعة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدها قام مسؤولي الأهلي برفع قضية ضدي".

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت مناوشات وتراشق كلامي بين مسؤولي نادي الأهلي والزمالك والذي دام طوال مدة الدوري الممتاز.