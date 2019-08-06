وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر استعدادا لمونديال اليد 2021

تفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي من المنتظر أن تستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021.

كما تضم الصالة الرياضية المغطاة مقر اتحاد كرة اليد، والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد.

وخلال جولته التفقدية استمع صبحي لشرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا، حيث وجه بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وقال وزير الرياضة أن صالة الالعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع لـ 4500 آلاف متفرج سوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية، لافتا الي أن مصر حاليا تعيش طفرة ونهضة رياضية كبري سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وفي المقابل وجه المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها حاليا من أجل الاستعداد لإستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مشيرًا إلي الدعم الكامل الذي توفره وزارة الشباب والرياضة من أجل الاعداد الجيد لمنتخب مصر الذي سيخوض غمار بطولة العالم.

وفي سياق آخر تفقد وزير الرياضة الصالة المغطاة متعددة الأغراض بالمحور الخدمي بمدينة ٦ اكتوبر، حيث إطلع على كافة الأعمال الجارية بها مؤكدًاعلى أن مدينة السادس من أكتوبر، أصبحت واحدة من المدن التي تشهد طفرة إنشائية رياضية كبيرة.