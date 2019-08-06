الألمان وعشقهم الأبدي للآيس كريم

دخلت شركات إنتاج الآيس كريم الألمانية مثل لانغيزه وشوللر إلى حلقة العالمية. ولم يفقد الألمان عشقهم للآيس كريم على مر السنين، إذ تزداد أعداد محلاته وتتعدد أصنافه من صيف إلى آخر.

حب ألماني: آيس كريم السباغيتي

يُعتبر محل بيع الآيس كريم Intermezzo في مدينة مانهايم الألمانية مسقط رأس الآيس كريم السباغيتي، إذ يتم ضغط آيس كريم الفانيليا في أوتار طويلة مصبوغة بصلصة الفراولة ورشها بالشوكولاته البيضاء المبشورة. أتى بالفكرة داريو فونتانيلا المنحدر من إيطاليا عام 1969. أما اليوم فقد أصبح هذا الصنف شائعاً في كل أكشاك ومحال بيع الآيس كريم في مختلف أرجاء ألمانيا.

"ذهب المناجم" الأسود

منذ ثمانينات القرن الماضي توجد في ألمانيا أصناف غريبة مثل "الأزرق السنفوري" نسبة إلى مسلسل الكارتون الشهير. أما اليوم فالكثير من المحلات تقدم بإبداعاتها الخاصة. إلى جانب مزيج الفواكه الغريبة والعصائر، راحت تستخدم توابل غريبة كالريحان والخزامى. يُطلق على هذا الصنف من الآيس كريم تسمية "ذهب المناجم". ويأخذ لونه الأسود من الفحم النباتي. وينتشر هذا الصنف في منطقة الرور الألمانية المشهورة بكثرة المناجم.

خيال واسع

لم يعد الأمر يتعلق فقط بالمكونات التي يُعد منها الآيس كريم، بل وصل الأمر أيضا إلى شكله الخارجي. وليس هناك حدود لتصاميم المظهر الخارجي للآيس كريم. وباتت رقائق الشوكولاته والفستق أكثر تقليدية من غيرها من مواد تزينه. فراح البائعون يزينونها بالدببة المصنوعة من الجيلاتين وفتات البسكويت والعصائر والتوابل، إضافة إلى كل ما هو موجود في حبوب الإفطار "الموسلي".

أصناف لا يقهرها الزمن أو التجديد

لكن، رغم كل هذه الإبداعات في التصميم فإنها تفشل في نهاية المطاف في التغلب على الأصناف الكلاسيكية التي يحبها الألمان كثيراً. فقد كشفت جمعية منتجي الآيس كريم الإيطاليين في ألمانيا والجمعية الاتحادية لصناعة الحلويات الألمانية أن أكثر أنواع الآيس كريم استهلاكاً في المقدمة هي الفانيلا والشوكولاته.

دولة مصدرة للآيس كريم

بصادرات يصل حجمها إلى 446 مليون يورو تأتي ألمانيا في المركز الثاني عالمياً، بفارق ضئيل خلف فرنسا، في لائحة الدول المصدرة للآيس كريم. ويرجع الفضل في ذلك إلى شركات دولية كبرى لصناعة الآيس كريم في مقدمتها لانغيزه ونستله "شوللر" ودي أم كي آيس كريم. وتنتج الأخيرة أصنافها الخاصة بها وتسوقها في سلاسل متاجر المواد الغذائية وعن طريق موردي المواد الغذائية الآخرين.

معدلات استهلاك مرتفعة

وتضم لائحة الدول المصدرة للآيس كريم كذلك بلجيكا وهولندا وإيطاليا. على الرغم من الاستهلاك الكبير للآيس كريم في هذه الدول الأوروبية، لكنها ثبتت اسمها في خارطة الدول المصدرة. ويبلغ معدل استهلاك الشخص من الآيس كريم في هولندا 28.4 لتراً سنوياً، والولايات المتحدة 20.8 لتر، أستراليا 18 لتراً. أما فنلندا فكانت الأولى أوروبيا بمعدل 14 لتراً للشخص الواحد سنوياً.