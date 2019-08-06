 مسؤول روسي: واشنطن لم تقدم أي دليل على انتهاك موسكو لمعاهدة الصواريخ - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: واشنطن لم تقدم أي دليل على انتهاك موسكو لمعاهدة الصواريخ

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:28 م

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن واشنطن لم تقدم أي دليل على انتهاك موسكو لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وترفض مناقشة انتهاكاتها للمعاهدة.

وقال باتروشيف -في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قدمت أدلة على انتهاك موسكو للمعاهدة: "لا أستطيع أن اذكر أي حقيقة واحدة أو حادثة واحدة قدمتها واشنطن لإثبات ذلك. لم يحدث ذلك".

وأضاف "التقينا مع شركائنا الأمريكيين، والتقيت رفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جون بولتون. استقبلناه وتحدثنا عن هذا، لكن لم نتلق أي دليل".

وتابع باتروشيف "لا نعرف ما انتهكناه لكن نعرف ما انتهكه الأمريكيون، ولقد قدمنا لهم ثلاث نقاط وتم تحديدها: وهي منصات إطلاق، وصواريخ موجهة وطائرات مسيرة، لكنهم رفضوا مناقشة انتهاكاتهم"، معتبرا أن واشنطن تنسحب من المعاهدات "لضمان تفوقها في العالم".

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