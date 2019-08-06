محافظ البحيرة يلتقي 35 مواطنا في اللقاء الدوري للمواطنين

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين، والنزول على أرض الواقع، للوقوف على الإحتياجات الفعلية لهم، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تقلل من وجود مشاكل.

جاء ذلك، خلال لقاءه الدوري بالمواطنين الذي عقده محافظ البحيرة، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، والتنظيم والإدارة ومسئولي المرور والمواقف والنقل الداخلي والتأمين الصحي، ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة، ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

والتقى المحافظ 35 مواطنا ممن لديهم مطالب واحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشكلته ومطالبه.

ووافق المحافظ على صرف مساعدات مالية لعدد 10 من المواطنين، ما بين كبار سن وذوي احتياجات خاصة ومرضي بأمراض مزمنة.

ووجه بتدبير سيارة إسعاف لحالتين من المرضي لنقلهم من مدينة دمنهور ومركز بدر لتلقي العلاج بالقاهرة، وأحال المحافظ 3 طلبات مقدمة من المواطنين لإدارة المرور لتجديد ترخيص سياراتهم .

ووجه بتوفير عدد 3 أكشاك لـ3 مواطنين يعانون من ظروف معيشية صعبة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالتنسيق مع مديرية التضامن والجمعيات الأهلية، ةوصرف أدوية من صندوق دعم الدواء لعدد من المواطنين.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواصل والتلاحم بالمواطنين، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم.